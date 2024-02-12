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"Шлях для використання надприбутків", — Кулеба привітав рішення Євроради щодо "заморожених" активів РФ

Україна продовжуватиме співпрацювати із західними партнерами, щоб зробити російські активи доступними.

"Шлях для використання надприбутків", — Кулеба привітав рішення Євроради щодо "заморожених" активів РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Європейської Ради щодо "заморожених" активів РФ і назвав рішення шляхом для використання надприбутків.

Про це він написав у мережі "Х".

"Я вітаю рішення Європейської Ради, яке відкриває шлях для використання надприбутків від заморожених російських активів. Ми заохочуємо до подальших кроків для їх практичного використання на благо України. Ці кроки мають бути амбітними та оперативними", — написав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова продовжувати роботу із західними партнерами над досягненням кінцевої мети: "зробити російські активи доступними для України. Агресор має заплатити".

  • Рада Євросоюзу 12 лютого відкрила шлях до використання прибутку від заморожених російських активів на користь України. З'явилися рішення і постанова, які роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами і резервами Центробанку Росії.
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