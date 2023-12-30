Він може не потрапляти у радари сучасних систем ППО.

Турецький безпілотник-невидимка з українським двигуном успішно здійснив свій дебютний політ і таким чином поповнив арсенал безпілотної авіації Туреччини, передає Bloomberg.

ANKA-3 розробила державна компанія Turkish Aerospace Industries (TAI). БпЛА оснащений двигуном, розробленим українською компанією «Івченко-Прогрес». Цього четверга, 28 грудня, безпілотник пролетів понад годину, досягнувши висоти 8000 футів (2,4 кілометра) та швидкості 150 вузлів.

Розробку ANKA-3 тримали у секреті, вперше фото БпЛА з'явилися цьогоріч у березні. Інженер компанії, який займається розробкою безпілотника, заявив згодом в інтерв'ю галузевому виданню Defense Turk, що серйозні проєктні роботи стартували у першому кварталі 2022 року.

За даними сайту TAI, ANKA-3 призначений для розвідки, спостереження та бойових завдань. Він може літати на висоті до 40 000 футів і залишатися в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження 1200 кілограмів.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

"Здатність ANKA довго залишатися у повітрі – це величезна здатність. Він може багаторазово переміщатися вперед і назад до цільових точок, не потрапляючи навіть у радари сучасних систем ППО", - наголосив незалежний турецький експерт у галузі авіації Кубілай Їлмаз.