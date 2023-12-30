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У Туреччині успішно підняли в повітря безпілотник-невидимку з українським двигуном

Він може не потрапляти у радари сучасних систем ППО.

У Туреччині успішно підняли в повітря безпілотник-невидимку з українським двигуном
Безпілотник ANKA-3
Фото: скриншот відео

Турецький безпілотник-невидимка з українським двигуном успішно здійснив свій дебютний політ і таким чином поповнив арсенал безпілотної авіації Туреччини, передає Bloomberg.

ANKA-3 розробила державна компанія Turkish Aerospace Industries (TAI). БпЛА оснащений двигуном, розробленим українською компанією «Івченко-Прогрес». Цього четверга, 28 грудня, безпілотник пролетів понад годину, досягнувши висоти 8000 футів (2,4 кілометра) та швидкості 150 вузлів.

Розробку ANKA-3 тримали у секреті, вперше фото БпЛА з'явилися цьогоріч у березні. Інженер компанії, який займається розробкою безпілотника, заявив згодом в інтерв'ю галузевому виданню Defense Turk, що серйозні проєктні роботи стартували у першому кварталі 2022 року.

За даними сайту TAI, ANKA-3 призначений для розвідки, спостереження та бойових завдань. Він може літати на висоті до 40 000 футів і залишатися в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження 1200 кілограмів.

"Здатність ANKA довго залишатися у повітрі – це величезна здатність. Він може багаторазово переміщатися вперед і назад до цільових точок, не потрапляючи навіть у радари сучасних систем ППО", - наголосив незалежний турецький експерт у галузі авіації Кубілай Їлмаз.

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