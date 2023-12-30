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Росіяни намалювали силуети літаків на аеродромі в Приморсько-Ахтарську

Про це свідчать супутникові знімки.

Росіяни намалювали силуети літаків на аеродромі в Приморсько-Ахтарську
Фото: Brady Africk/X

На військовому аеродромі у Приморсько-Ахтарську росіяни намалювали силуети бойових літаків. Про це свідчать супутникові знімки. 

Відповідні супутникові знімки опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

"Росія намалювала літаки-приманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як свідчать нові супутникові знімки. Ця база – одна з кількох, які використовуються російськими літаками, що діють над Україною", – написав він у мережі "Х".

  • OSINT-дослідники оприлюднили супутникові фото від MAXAR, на яких видно результати ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ".
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