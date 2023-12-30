Росіяни намалювали силуети літаків на аеродромі в Приморсько-Ахтарську

На військовому аеродромі у Приморсько-Ахтарську росіяни намалювали силуети бойових літаків. Про це свідчать супутникові знімки.

Відповідні супутникові знімки опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

"Росія намалювала літаки-приманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як свідчать нові супутникові знімки. Ця база – одна з кількох, які використовуються російськими літаками, що діють над Україною", – написав він у мережі "Х".

Russia painted decoy aircraft at Primorsko-Akhtarsk air base, new satellite imagery shows.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/8yPEzDHv3L — Brady Africk (@bradyafr) December 29, 2023