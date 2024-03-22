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На Хмельниччині запроваджено обмеження споживання електроенергії

Це потрібно для балансування допустимого навантаження на електромережі та уникнення додаткових технологічних пошкоджень.  

На Хмельниччині запроваджено обмеження споживання електроенергії
На Хмельниччині запроваджено обмеження споживання електроенергії
Фото: Хмельницькобленерго

В низці громад Хмельницької області та місті Хмельницькому запроваджено обмеження споживання електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Деражнянську, Летичівську, Красилівську, Старосинявську та Ярмолинецьку громади.

Про це повідомила пресслужба Хмельницькобленерго.

Зазначається, що це потрібно для балансування допустимого навантаження на електромережі та уникнення додаткових технологічних пошкоджень.  

“Вкрай важливим є раціональне використання електроенергії у періоди пікового навантаження з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00”, - наголосило Хмельницькобленерго. 

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В цей час споживачів просять вимкнути зайві прилади, освітлення в приміщеннях, які не використовуються, не вмикати одночасно декілька приладів, за можливості, перенести використання енергоємних приладів на нічні години.

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.

  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 

  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. 

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