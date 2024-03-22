На Хмельниччині запроваджено обмеження споживання електроенергії

Це потрібно для балансування допустимого навантаження на електромережі та уникнення додаткових технологічних пошкоджень.

В низці громад Хмельницької області та місті Хмельницькому запроваджено обмеження споживання електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Деражнянську, Летичівську, Красилівську, Старосинявську та Ярмолинецьку громади.

Про це повідомила пресслужба Хмельницькобленерго.

Зазначається, що це потрібно для балансування допустимого навантаження на електромережі та уникнення додаткових технологічних пошкоджень.

“Вкрай важливим є раціональне використання електроенергії у періоди пікового навантаження з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00”, - наголосило Хмельницькобленерго.

В цей час споживачів просять вимкнути зайві прилади, освітлення в приміщеннях, які не використовуються, не вмикати одночасно декілька приладів, за можливості, перенести використання енергоємних приладів на нічні години.