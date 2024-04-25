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На Київщині у великодню ніч не скасують комендантську годину

Відвідувати богослужіння можна буде лише після 5 години ранку.

На Київщині у великодню ніч не скасують комендантську годину
Засідання КОВА з духовенством та безпековими службами
Фото: КОВА

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів нараду з представниками релігійних організацій, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Розмова стосувалася масових заходів на час святкування православного Великодня, який цьогоріч випадає на 5 травня.

Кравченко відзначив складну безпекову ситуацію у регіоні через "значну загрозу нових атак росіян". У ніч з 4 на 5 травня комендантську годину на Київщині скасовувати не будуть, тож усі богослужіння за участі вірян мають відбуватися в інший час, адже пересування вулицею заборонене. Релігійним громадам рекомендовано проводити онлайн-трансляції літургій. Відвідати храми можна буде після настання 5 години ранку.

Духовенство також попросили вжити заходів задля уникнення скупчення людей та просити вірян пройти до укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

   

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