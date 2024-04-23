В Одесі "шахеди" влучили у житлові будинки, є семеро постраждалих

У Пересипському районі працює штаб для надання допомоги містянам, які потребують переселення.

Наслідки влучання в будинки в Одесі

Сили оборони півдня України на своїй сторінці у Telegram повідомили, що внаслідок нічної атаки окупантів з використанням ударних безпілотників в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані.

Інформацію підтвердив міський голова Геннадій Труханов. За його словами, руйнувань зазнали щонайменше 14 квартир. Семеро людей постраждали, попередньо обійшлося без жертв. Серед травмованих двоє дітей. На місці влучань працює муніципальна варта та екстрені служби.

У Пересипському районі Одеси розгортають оперативний штаб, який надаватиме допомогу постраждалим та тим містянам, які потребують переселення.