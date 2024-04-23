«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, - джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі "шахеди" влучили у житлові будинки, є семеро постраждалих

У Пересипському районі працює штаб для надання допомоги містянам, які потребують переселення.

В Одесі "шахеди" влучили у житлові будинки, є семеро постраждалих
Наслідки влучання в будинки в Одесі
Фото: Telegram

Сили оборони півдня України на своїй сторінці у Telegram повідомили, що внаслідок нічної атаки окупантів з використанням ударних безпілотників в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані. 

Інформацію підтвердив міський голова Геннадій Труханов. За його словами, руйнувань зазнали щонайменше 14 квартир. Семеро людей постраждали, попередньо обійшлося без жертв. Серед травмованих двоє дітей. На місці влучань працює муніципальна варта та екстрені служби.

У Пересипському районі Одеси розгортають оперативний штаб, який надаватиме допомогу постраждалим та тим містянам, які потребують переселення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies