Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу

Російська армія втратила 5 танків та 29 артилерійських систем.

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Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,

танків ‒ 7241 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,

артилерійських систем – 11765 (+29) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 769 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),

крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.