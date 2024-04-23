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Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу

Російська армія втратила 5 танків та 29 артилерійських систем. 

Українські захисники ліквідували 800 окупантів за добу
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Російська окупаційна армія  від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 461060 (+800) осіб,
  • танків ‒ 7241 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13916 (+12) од,
  • артилерійських систем –  11765 (+29) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 769 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 15845 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1936 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.
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