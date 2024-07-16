Партизани виявили секретний центр підготовки росіян у Севастополі

Кримські партизани виявили секретний центр підготовки росіян у тимчасово окупованому Севастополі. Центр знаходиться у так званій "школі водолазів".

Про це повідомили у партизанському русі "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зі складу ЗС РФ повідомив нам про севастопольський центр підготовки ЗС РФ, який, за легендою, є школою для водолазів, де він і проходив навчання", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що в центрі проходять тренування особового складу, зокрема й нестандартні, як стрільба по мішенях у воді. Партизани зауважили, що ворог останнім часом полюбляє маскувати силові структури під МНС.

"Всю зібрану інформацію ми як завжди розподілили по правильних руках", — зауважили в "АТЕШ".