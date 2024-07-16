На Харківщині за тиждень знешкодили майже пів тисячі ворожих боєприпасів

З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині сапери знешкодили 96 тисяч 943 вибухонебезпечних предметів.

Сапери знешкодили майже півтисячі ворожих боєприпасів на Харківщині за минулий тиждень. Загалом, з початку повномасштабної війни в регіоні знешкодили 96 тисяч 943 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Сапери ДСНС за тиджень знешкодили майже 500 боєприпасів у Харківській області. Окрім цього, в період з 8 по 14 липня рятувальники загасили 59 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

"13 липня стався один з найболючіших для Харківського гарнізону ДСНС ударів російських окупантів. Ворожа ракета двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури селища Буди Харківського району. Вдруге – коли екстрені служби прибули на місце події. Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Артем Костирята поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління Олексій Кощій. Серед поранених – троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема дитина", — повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.