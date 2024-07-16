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На Харківщині за тиждень знешкодили майже пів тисячі ворожих боєприпасів

З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині сапери знешкодили 96 тисяч 943 вибухонебезпечних предметів. 

На Харківщині за тиждень знешкодили майже пів тисячі ворожих боєприпасів

Сапери знешкодили майже півтисячі ворожих боєприпасів на Харківщині за минулий тиждень. Загалом, з початку повномасштабної війни  в регіоні знешкодили 96 тисяч 943 вибухонебезпечних предметів. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Сапери ДСНС за тиджень знешкодили майже 500 боєприпасів у Харківській області. Окрім цього, в період з 8 по 14 липня рятувальники загасили 59 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 

"13 липня стався один з найболючіших для Харківського гарнізону ДСНС ударів російських окупантів. Ворожа ракета двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури селища Буди Харківського району. Вдруге – коли екстрені служби прибули на місце події. Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Артем Костирята поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління Олексій Кощій. Серед поранених – троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема дитина", — повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

  • Держдеп США передав Державній спецслужбі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю 5,8 млн доларів для підтримки операцій з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.
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