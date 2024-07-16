Сценарій руйнування окупантами Київської та Канівської ГЕС є малоймовірним, – голова "Укргідроенерго"

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" ("УГЕ") Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив, що найбільші українські ГЕС надійно захищені від атак ззовні, і сценарій руйнування російськими військами Київської та Канівської ГЕС є дуже малоймовірним, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб - для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках. Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це дуже малоймовірний сценарій", - сказав він.
За його словами, росіяни змогли підірвати Каховську ГЕС зсередини, тому що вони її окупували, і вони завезли туди сотні кілограмів вибухівки.
Водночас "УГЕ" має у своєму розпорядженні різні моделі реагування на випадок, якщо зовнішній ворожий удар по гідроелектростанціях все ж таки відбудеться.
"У нас є різні моделювання ситуації, щоб не призвести до великого підтоплення: як спрацьовувати по всьому водосховищу, як пропускати воду. З такою підготовкою в найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду", - зазначив він.
Як наголосив Сирота, навіть якби росіяни зруйнували київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС, бо Київське та Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське.
"Якби торік ми контролювали всю Херсонщину і Нову Каховку, то наслідки підриву Каховської ГЕС були б меншими. У нас було б близько п'яти годин, щоб евакуювати людей. Однак шкоду екології вже ніхто не міг би зупинити - цю екологічну катастрофу ми вважаємо за рівнем другою після Чорнобиля", - доповнив CEO.
За його словами, у разі значного пошкодження від ракет може статися спрацьовування водосховища - люди з наближених населених пунктів залишаться без води, однак катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, при цьому не виникне.
"Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки буде виходити вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це була дуже велика протока. Такого ракетними ударами домогтися неможливо", - констатував глава компанії.
Як він нагадав, від початку повномасштабної війни і до середини липня 2024 року російські окупанти завдали по українських ГЕС понад 120 ракетних ударів.