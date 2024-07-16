Сценарій руйнування окупантами Київської та Канівської ГЕС є малоймовірним, – голова "Укргідроенерго"

Очільник компанії каже, що росіяни можуть зруйнувати ці ГЕС, тільки якщо скинуть на них кілька авіаційних бомб, але для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" ("УГЕ") Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив, що найбільші українські ГЕС надійно захищені від атак ззовні, і сценарій руйнування російськими військами Київської та Канівської ГЕС є дуже малоймовірним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб - для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках. Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це дуже малоймовірний сценарій", - сказав він.

За його словами, росіяни змогли підірвати Каховську ГЕС зсередини, тому що вони її окупували, і вони завезли туди сотні кілограмів вибухівки.

Водночас "УГЕ" має у своєму розпорядженні різні моделі реагування на випадок, якщо зовнішній ворожий удар по гідроелектростанціях все ж таки відбудеться.

"У нас є різні моделювання ситуації, щоб не призвести до великого підтоплення: як спрацьовувати по всьому водосховищу, як пропускати воду. З такою підготовкою в найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду", - зазначив він.

Як наголосив Сирота, навіть якби росіяни зруйнували київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС, бо Київське та Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське.

"Якби торік ми контролювали всю Херсонщину і Нову Каховку, то наслідки підриву Каховської ГЕС були б меншими. У нас було б близько п'яти годин, щоб евакуювати людей. Однак шкоду екології вже ніхто не міг би зупинити - цю екологічну катастрофу ми вважаємо за рівнем другою після Чорнобиля", - доповнив CEO.

За його словами, у разі значного пошкодження від ракет може статися спрацьовування водосховища - люди з наближених населених пунктів залишаться без води, однак катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, при цьому не виникне.

"Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки буде виходити вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це була дуже велика протока. Такого ракетними ударами домогтися неможливо", - констатував глава компанії.

Як він нагадав, від початку повномасштабної війни і до середини липня 2024 року російські окупанти завдали по українських ГЕС понад 120 ракетних ударів.