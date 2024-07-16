До коаліції з повернення українських дітей уже приєдналися 40 країн, — Лубінець

Україна не може здійснювати повернення дітей і впровадження багатьох програм без допомоги міжнародних партнерів.

Вже 40 держав приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Про це Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час презентації спецдоповіді "Переопилені. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей", пише Укрінформ.

"Я хочу подякувати вам, шановні партнери, за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від вас. Щодо міжнародних зусиль - станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції . Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати", — зазначив омбудсмен.

Омбудсман зазкликав партнерів долучитися до складу учасників і роботи у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Також необхідно докласти всі зусилля з отримання інформації щодо кількості та місць перебування українських дітей, які були депортовані до РФ або примусово переміщені у межах ТОТ України.

Вні нагадав, що раніше запрацював спецплан Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

"У цей план включені різні органи, у тому числі і правоохоронні, а також окрема увага приділяється співпраці з громадянським суспільством. Як результат - разом нам вдалося повернути станом на сьогодні 758 українських дітей з території РФ, а також з ТОТ України", — поінформував Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна не може здійснювати повернення дітей і впровадження багатьох програм без допомоги міжнародних партнерів.