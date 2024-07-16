"Укрзалізниця" забезпечила доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів

Компанія "Укрзалізниця" (УЗ) забезпечила доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів, повідомила пресслужба компанії у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі завершуються роботи з оснащення поїздів "Інтерсіті" обладнанням доступу до інтернету відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту "Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах "Інтерсіті" та організація бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет"... Необхідне обладнання встановлено вже в 75% швидкісних поїздів", - зазначила "Укрзалізниця".

Повідомляється, що тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування. У рамках проведення тестування забезпечено доступ пасажирів до інтернету, виконується аналіз якості послуг.

Кореспондент агентства, який нещодавно подорожував поїздом "УЗ" до Перемишля, повідомив, що безкоштовно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна.