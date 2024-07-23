У Києві 15 пляжів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, – КП “Плесо”

Так, індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм.

КП «Плесо» провело дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Попри те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП «Плесо» регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах.

Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі: «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Наталка», «Центральний», «Молодіжний», «Дитячий», «Венеція», «Веселка», «Галерний», «Тельбін», «Райдуга», «Троєщина», «Вербний», «Пуща-Водиця».

За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено.

Так, індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

У 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, враховуючи дію воєнного стану та відповідне рішення Ради оборони міста Києва. Громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку з метою уникнення масового скупчення людей.