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Росіяни влучили у птахоферму на Нікопольщині, — ОВА

У Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають ще одну людину. 

Росіяни влучили у птахоферму на Нікопольщині, — ОВА
Фото: Сергій Лисак

Упродовж п'ятниці, 27 вересня, російська армія знову атакувала Нікопольський район, де пошкодили птахоферму. Загинуло близько тисячі курей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та БпЛА. Потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджена птахоферма. Загинуло близько тисячі курей.Люди не постраждали", — повідомляє очільник ОВА.  

У Кривому Розі внаслідок ранкового російського обстрілу продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають ще одну людину. 

Також через нічний ракетний удар у Дніпрі, за уточненою інформацією, вибиті шість десятків вікон у 14 будинках та гуртожитку.

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