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Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Ще троє отримали поранення.

Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини
Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 45 вибухів. 

По Есманьській громаді росіяни вдарили КАБаи та дроном, одна цивільна особа загинула, три цивільні особи отримали поранення.

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Краснопільську громаду армія РФ обстріляла баражуючим боєприпасом “Ланцет” та дронами, а Свеську та Шалигинську - мінометами.

По Великописарівській громаді загарбники вдарили дронами та НАР з вертольоту.

Білопільську громаду російські військові обстріляли КАБами, дронами та мінометом.

Також КАБами атакували Глухівську громаду, Середино-Будську - дронами, а Новослобідську - КАБом та дронами.

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