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Росіяни вдарили по Куп'янську, є постраждалі

Попередньо, дістали поранення двоє людей.

Росіяни вдарили по Куп'янську, є постраждалі
Росіяни вдарили по Куп'янську, є постраждалі
Фото: Пресслужба поліції Харківської області

Сьогодні, 1 жовтня, близько 16:30 російські військові завдали авіудару ФАБ-250 по місту Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, газову трубу, цивільні автомобілі та дві автівки медичної допомоги. Сталося загоряння приватних будинків та гаражів. На місці влучань горить суха трава”, - розповіли в поліції. 

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Крім того, о 18:00 росіяни вдарили по місту з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок обстрілу були поранені 69-річна жінка та 45-річний водій автомобіля екстреної медичної допомоги.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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