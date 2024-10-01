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ГУР: у тимчасово окупованому Мелітополі знищили автомобіль з окупантами

У салоні перебували троє військовослужбовців армії РФ. 

ГУР: у тимчасово окупованому Мелітополі знищили автомобіль з окупантами
У тимчасово окупованому Мелітополі знищили автомобіль з окупантами
Фото: Сайт президента

Сьогодні, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув автомобіль ВАЗ 2110. 

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що автомобіль підірвали поблизу заводу автотракторних запчастин. У салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. 

“Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку”, - розповіли в ГУР

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