ГУР: у тимчасово окупованому Мелітополі знищили автомобіль з окупантами

Сьогодні, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
Зазначається, що автомобіль підірвали поблизу заводу автотракторних запчастин. У салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.
“Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку”, - розповіли в ГУР.
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