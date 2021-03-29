Як орендувати держмайно: алгоритм за новими правилами

Ще 1 лютого 2020 року задля усунення «схем» в оренді держмайна почав діяти новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна». У моїй попередній публікації ми з’ясували, в чому полягають основні новели цього закону та як його необхідно імплементувати на місцевому рівні. Сьогодні дізнаємося, як саме зараз відбувається процес оренди майна: способи, терміни та покрокова інструкція.

Головне місце дії, де наразі відбуваються всі «перемовини» щодо оренди держмайна, називається електронна торгова система, або скорочено ЕТС. Тут усе прозоро, чесно та відкрито. Тобто ця система виконує не лише функцію електронного майданчика для торгів, але й наділена функціоналом громадського контролю, що в наших реаліях, погодьтесь, надважливо.

Крок 1

Ініціативу щодо оренди майна може виявити потенційний орендар, балансоутримувач, уповноважений орган управління або орендодавець. Треба лише заповнити електронну форму в особистому кабінеті ЕТС щодо внесення майна до Переліку першого або другого типу.

Крок 2

Від моменту надходження заяви, її протягом трьох днів обов'язково треба передати на погодження балансоутримувачу. Далі балансоутримувач упродовж 10 днів має вирішити, він дозволяє чи не дозволяє здати майно в оренду. В цьому контексті є важливий нюанс: якщо уповноважений орган управління має надавати свою згоду на передачу майна в оренду, тоді термін погодження становить 40 робочих днів.

Між іншим, якщо рішення через 40 днів не буде, заяву можна вважати узгодженою автоматично.

Крок 3

Упродовж трьох робочих днів від моменту ухвалення рішення балансоутримувач повідомляє про рішення заявнику та орендодавцю.

Крок 4

Балансоутримувач надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС. Якщо балансоутримувач є орендодавцем, він активує її в ЕТС. Якщо балансоутримувач не виступає орендодавцем, то надіслану інформацію впродовж 10 робочих днів активує орендодавець.

Крок 5

Орендодавець упродовж 10 робочих днів ухвалює рішення про внесення майна до відповідного Переліку.

Крок 6

Протягом трьох робочих днів із дати ухвалення рішення орендодавець повідомляє балансоутримувача та заявника, оприлюднює рішення в ЕТС та вносить об’єкт до Переліку відповідного типу.

Далі є два варіанти розвитку подій. Тут усе залежить від того, до якого типу майна занесено об’єкт – першого чи другого. Давайте розберемо кожен із алгоритмів.

Варіант перший: аукціон для Переліку першого типу

Аукціон розпочинається тільки тоді, коли орендодавець через особистий кабінет оприлюднює оголошення про передачу майна в оренду.

Нагадаю, що на аукціоні в оренду можна передати держмайно всім зацікавленим особам.

У законі чітко прописані правила оцінки вартості, формування стартової ціни й орендної ставки. А тому у фіналі держава має змогу обрати того орендаря, який готовий платити найбільше. Після аукціону протягом 20 днів укладається договір між орендодавцем, балансоутримувачем і переможцем електронного аукціону. У цей час також відбувається перевірка документів переможця (у разі потреби). І останній крок – оприлюднення договору оренди.

Другий варіант: без проведення аукціону для Переліку другого типу

Нагадаю, що у законі прописані так звані «пільговики», що мають право оренди держмайна на особливих умовах. Наприклад, до такої категорії належать органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Пенсійний фонд України та його органи, дипломатичні представництва тощо.

Попри те, що ця оренда є умовно «пільговою», весь процес здачі такого майна в оренду теж фіксується в ЕТС і має свої особливі правила.

Упродовж 20 днів із моменту внесення майна до Переліку другого типу орендодавець має розробити, затвердити й опублікувати в електронній системі умови оренди. Далі орендодавець упродовж п’яти робочих днів із дати отримання заяви на оренду ухвалює рішення про укладення договору оренди або відмову в передачі в оренду. У разі позитивного рішення протягом 15 робочих днів орендодавець оприлюднює через ЕТС повідомлення про передачу об’єкта в оренду без проведення аукціону.

Час ікс настає тоді, коли орендодавець оприлюднює в ЕТС повідомлення про майно, яке можна винайняти без аукціону. Від цієї дати у всіх зацікавлених, які мають на це право, є 20 днів для того, щоб подати заяву на оренду. Нагадую, все це відбувається у відкритій електронній системі.

Після завершення періоду подачі заявок орендодавця є 10 робочих днів, щоб перевірити їх і вирішити, хто більше підходить на роль орендаря. І тільки після цього укладається договір, який також ОБОВ'ЯЗКОВО оприлюднюється в електронній торговій системі.

Ось і все. Чітко, просто та зрозуміло. Жодних кулуарних домовленостей, відкатів і нечесного бізнесу з використанням держмайна.