У Гадячі міська рада відмовляється перейменувати вулицю на честь депутатки Держдуми Терешкової

У Гадячі Полтавської області міськрада відмовляється перейменовувати вулиці на честь депутатки "Єдиної Росії", яка голосувала за окупацію Криму і була пов'язана з ЦК КПРС.
Порушення закону мотивують небажанням жителів перейменовувати вулиці. Про це LB.ua повідомила Гадяцька міська рада у відповіді на запит.
"На виконання вищезазначеного Закону (про декомунізацію. - Ред.), перейменовано головну вулицю міста — 50 років Жовтня та площу 50 років Жовтня” - йдеться у відповіді на запит.
Після цього місцева влада опитала жителів на офіційному вебсайті. Мешканці виступили проти перейменування решти вулиць, з чим Гадячська міська рада погодилась, не дивлячись на наявність закону про декомунізацію.
У Гадячі є 35 вулиць та провулків, які підпадають під перейменування, але міська рада не перейменовує:
- Площа Піонерська
- Вулиця Михайла Андрієвського (штатний пропагандист Гадяцького районного комітету КП(б)У Полтавської області)
- Вулиця Воровського
- Вулиця Дзержинського
- Вулиця Енгельса
- Вулиця Жовтнева
- Вулиця Калініна
- Вулиця Кондратенка (секретар Полтавського обкому КПУ (б))
- Вулиця Комсомольська
- Вулиця Крупської
- Вулиця Луначарського
- Вулиця Маркса
- Вулиця Островського
- Вулиця Паризької Комуни
- Вулиця Радянська
- Вулиця Свердлова
- Вулиця Тельмана
- Вулиця Фрунзе
- Вулиця Чапаєва
- Вулиця Щорса
- Вулиця Терешкової
- Провулок Ватутіна
- Провулок Володарського
- Провулок Дзержинського
- Провулок 1-й Червоний
- Провулок 2-й Червоний
- Провулок Кіндратенка
- Провулок Кірова
- Провулок Котовського
- Провулок Піонерський
- Провулок Пролетарський
- Провулок Свердлова
- Провулок Тельмана
- Провулок Чапаєва
- Провулок Щорса
Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.