У Гадячі міська рада відмовляється перейменувати вулицю на честь депутатки Держдуми Терешкової

Вона голосувала за окупацію Криму і була ревізором ЦК КПРС.

У Гадячі Полтавської області міськрада відмовляється перейменовувати вулиці на честь депутатки "Єдиної Росії", яка голосувала за окупацію Криму і була пов'язана з ЦК КПРС.

Порушення закону мотивують небажанням жителів перейменовувати вулиці. Про це LB.ua повідомила Гадяцька міська рада у відповіді на запит.

"На виконання вищезазначеного Закону (про декомунізацію. - Ред.), перейменовано головну вулицю міста — 50 років Жовтня та площу 50 років Жовтня” - йдеться у відповіді на запит.

Після цього місцева влада опитала жителів на офіційному вебсайті. Мешканці виступили проти перейменування решти вулиць, з чим Гадячська міська рада погодилась, не дивлячись на наявність закону про декомунізацію.

У Гадячі є 35 вулиць та провулків, які підпадають під перейменування, але міська рада не перейменовує:

Площа Піонерська

Вулиця Михайла Андрієвського (штатний пропагандист Гадяцького районного комітету КП(б)У Полтавської області)

Вулиця Воровського

Вулиця Дзержинського

Вулиця Енгельса

Вулиця Жовтнева

Вулиця Калініна

Вулиця Кондратенка (секретар Полтавського обкому КПУ (б))

Вулиця Комсомольська

Вулиця Крупської

Вулиця Луначарського

Вулиця Маркса

Вулиця Островського

Вулиця Паризької Комуни

Вулиця Радянська

Вулиця Свердлова

Вулиця Тельмана

Вулиця Фрунзе

Вулиця Чапаєва

Вулиця Щорса

Вулиця Терешкової

Провулок Ватутіна

Провулок Володарського

Провулок Дзержинського

Провулок 1-й Червоний

Провулок 2-й Червоний

Провулок Кіндратенка

Провулок Кірова

Провулок Котовського

Провулок Піонерський

Провулок Пролетарський

Провулок Свердлова

Провулок Тельмана

Провулок Чапаєва

Провулок Щорса

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.