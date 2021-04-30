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В Житомирі до 9 травня розмістили борди з есесівцями замість червоноармійців

"Відзначився" депутат від ОПЗЖ.

В Житомирі до Дня перемоги над нацизмом в Європі, який відзначається 9 травня, розмістили вітальні борди від імені депутата облради Костянтина Черпіцького (ОПЗЖ).

Проте, як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", дизайнери реклами помилилися і помістили на борд фотографію з німецькими солдатами СС.

Фото: zt.20minut.ua
Фото: germaniainternational.com
Нагадаємо, що подібні курйози та помилки трапляються щороку, але переважно в Росії, де досі панує культ Дня перемоги. Минулого року, наприклад, в Республіці Комі місцева влада вивісила плакат з солдатом, який виявися фіном, а у 2012 році в Орлі з'явився банер з написом "Перемога діда - моя перемога", який було проілюстровано солдатами вермахта.

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