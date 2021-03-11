​Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню через політичний підтекст

Музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують своїх симпатій до режиму Лукашенка та кепкують над протестувальниками.

Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню "Я навчу тебе" гурту "Галасы ЗМеста", представлену для участі в конкурсі у 2021 році.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба організаторів.

Зазначається, що пісня "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". Крім того, останні реакції на участь в конкурсі з цією піснею може підірвати репутацію "Євробачення".

Тому організатори конкурсу попросили Мінськ або змінити текст, або запропонувати нову пісню відповідну правилам. У разі відмови Білорусь можуть дискваліфікувати.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021

Музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують над тими, хто виступає за зміни в країні.

Рефреном пісні стали такі слова: "Я научу тебя плясать под дудочку... Я научу тебя клевать на удочку... Я научу тебя ходить по струночке... Ты будешь всем доволен, рад всему".

У провладних ЗМІ творчість гурту називають "народною сатирою".

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться вживу та з глядачами.

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A. Він став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.