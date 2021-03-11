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​Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню через політичний підтекст

Музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують своїх симпатій до режиму Лукашенка та кепкують над протестувальниками.

​Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню через політичний підтекст
Фото: 24 Канал

Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню "Я навчу тебе" гурту "Галасы ЗМеста", представлену для участі в конкурсі у 2021 році.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба організаторів.

Зазначається, що пісня "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". Крім того, останні реакції на участь в конкурсі з цією піснею може підірвати репутацію "Євробачення".

Тому організатори конкурсу попросили Мінськ або змінити текст, або запропонувати нову пісню відповідну правилам. У разі відмови Білорусь можуть дискваліфікувати.

Музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують над тими, хто виступає за зміни в країні.

Рефреном пісні стали такі слова: "Я научу тебя плясать под дудочку... Я научу тебя клевать на удочку... Я научу тебя ходить по струночке... Ты будешь всем доволен, рад всему".

У провладних ЗМІ творчість гурту називають "народною сатирою".

Нагадаємо, цього року пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться вживу та з глядачами.

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A. Він став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.

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