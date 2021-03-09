Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів

Церемонія вручення відбудеться аж у травні.

Шевченківський комітет оголошує імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року.

В номінації "Журналістика та публіцистика" премію отримує Станіслав Асєєв за книжку "В ізоляції".

В номінацію також потрапили Оксана Білозірська за "Щоденник нелегального солдата" та Вахтанг Кіпіані за "Справу Василя Стуса".

В номінації "Кіномистецтво" переміг режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Одуденко за фільм "Атлантида".

Другою в шорт-листі номінантів була Наталка Ворожбит за фільм "Погані дороги".

В номінації "Візуальне мистецтво" премію отримує Борис Михайлов за проєкт "Випробування смертю".

Серед номінантів – Матвій Вайсберг за виставку в музеї Ханенків, Василь Семенюк за графічне оформлення книги "Кобзар" та цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко" та Анатолій Федірко за арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".

В номінації "Література" лауреаткою стає Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба".

На премію претендували Володимир Рафеєнко за роман "Мондегрін", Василь Махно за "Вічний календар" та Олена Герасим'юк за книгу поезій "Тюремна пісня".

В номінації "Музичне мистецтво" перемагає агентство "Ухо" – Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула – за проєкт "Архітектура голосу".

В цій категорії також висувався Олександр Козаренко за цикл концертів музики Миколи Лисенка, Анатолія Кос-Анатольського та Бориса Лятошинського.

В номінації "Театральне мистецтво" перемагає режисер, автор та художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художниця по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма за виставу "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Серед номінантів – режисер Андрій Білоус, хореограф-постановниця Ніна Колеснікова, композитор Усеін Бекіров та художник-постановник, виконавець головної ролі Борис Орлов за виставу "Шинель" за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру; режисер Василь Вовкун, композитор Іван Небесний та художниця костюмів Ганна Іпатьєва за оперу "Лис Микита" Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; та режисер Євген Лавренчук за оперу "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.

Нагадаємо, на номінації у шести категоріях претендував 51 твір.

Виправлення, 14:05: Станіслав Асєєв отримав Шевченківську премію за книжку "В ізоляції", а не за "Світлий шлях".