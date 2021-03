Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»

Український історик Андрій Портнов вже два роки очолює першу в Німеччині катедру, яка займається вивченням історії України в Університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері). Можна сказати, що з 2012 року він є одним з адвокатів України у німецькомовному середовищі.

Портнов є ініціатором та очільником Prisma Ukraïna – дослідницької мережі вивчення Східної Європи, у фокусі зацікавлень якої є Україна та її зв’язки з Європою. Він є автором семи книжок – серед яких «Poland and Ukraine. Entangled Histories, Asymmetric Memories» (2020), «Історії для домашнього вжитку. Есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті» (2013), «Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття» (2011). За свої праці він отримав Премію імені Єжи Ґедройця (2008) та Премію імені Юрія Шевельова (2013). Цього року у США виходить нова книжка Портнова про його рідне місто Дніпро «City Without Myth. A Biography of Dnipro(petrovsk)». Крізь призму історії рідного міста автор намагається оповісти про найважливіші події європейської історії.

LB.ua розпитав професора історії Університету Віадріна про його книжку, культурну дипломатію та стереотипи навколо України у німецькомовній спільноті.