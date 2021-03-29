В обласній лікарні Херсона стався спалах COVID-19

У Херсоні зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19 в обласній клінічній лікарні.

Про це повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко, передає "Укрінформ".

"Так, це правда, 53 особи (інфіковані COVID-19 - ред.), половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень", - сказав Короленко.

Хворих приймають "чисті" відділення двох міських лікарень - імені Тропіних та імені Лучанського.

Як зазначив Короленко, відбудеться службове розслідування. За його словами, протягом тижня у лікарні будуть проводити обстеження та профілактичні заходи. Повністю закрити лікарню не можуть, адже вона вузькопрофільна, і є відділення, яких немає в області більше ніде - наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, опікове.

Як прокоментував агентству заступник голови ОДА Вадим Чабан, керівництво лікарні досі не надало екстреного повідомлення про нещасні випадки у Держпрацю, головному державному санітарному лікарю Херсонщини. Як він пояснив, є відповідна урядова постанова, яка роз’яснює, як керівництво лікарні повинно реагувати у випадку виробничого травматизму (зокрема, це й захворювання працівників на COVID-19).

Наразі у Херсонській області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 21 045 людей побороли недугу, 726 - померли.