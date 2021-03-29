У неділю в Україні виявили 8 346 випадків ковіду, вакцинували 1 585 людей

За неділю, 28 березня, в Україні провели 24 404 тестування методом ПЛР і виявили 8 346 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу від ковіду одужало 2 875 осіб, госпіталізовано 3 129 осіб, 178 пацієнтів з коронавірусом померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 652 409 осіб, одужало - 1 303 500. Від наслідків хвороби померли 32 132 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 198 465 людей, з них 2 дози отримала одна особа. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини

Минулої доби проти COVID-19 щеплено 1 585 людей, інформують у МОЗ. Вакцинація проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.

При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;

Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;

Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;

Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;

Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;

Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;

Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;

Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;

Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;

Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;

Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;

Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;

Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;

Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;

Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;

Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наразі в Україні вакцинують лише препаратом від Oxford/AstraZeneca. 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка протягом 10 днів проходитиме лабораторний контроль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що найближчими днями будуть укладені договори про постачання американської вакцини. Про яку саме вакцину йдеться, він не уточнив.