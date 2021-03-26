У МОЗ розповіли, коли вакцину Sinovac розвезуть по регіонах

ВООЗ наступного тижня має оприлюднити висновок щодо того, чи можна цей препарат використовувати екстрено.

Лікар вакцинується проти COVID-19 вакциною Sinovac Biotech під час випробувань третьої фази в лікарні Acibadem у Стамбулі, Туреч

Вакцина від коронавірусу компанії Sinovac, перша партія якої вчора була доставлена в Україну, протягом 10 днів проходитиме лабораторний контроль. Потім її передадуть до ДП "Медзакупівлі" і розвезуть по регіонах.

Висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо дозволу на екстрене використання цього препарату очікуються наступного тижня, повідомив на брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Учора доставили інактивовану вакцину від Sinovac, перші 215 000 доз... Ця вакцина однодозова (вакцина AstraZeneca десятидозова), тому її використовуватимуть там, де неможливий розлив. Буде пріорітет маломобільній групі похилого віку та їхнім опікунам. Це близько 40 000 людей", - повідомив Ляшко.

Через 20 днів тих, хто отримав першу дозу препарату, щеплюватимуть другою дозою.

Нагадаємо, що раніше китайську вакцину Sinovac планували поставити до 15 березня. Обсяг першої партії мав становити 700 тисяч доз.

Потім голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що постачальник китайської вакцини компанія "Лекхім" пообіцяла привезти в Україну 200 тисяч доз. Після того, як привезуть, згідно із законодавством має ще бути лабораторний контроль.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.