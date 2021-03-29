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У Львові можуть зупинити громадський транспорт і закрити дитсадки

Кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих, попри локдаун, зростає.

У Львові можуть зупинити громадський транспорт і закрити дитсадки
Фото: tsn.ua

У Львові планують обмежити курсування громадського транспорту та закрити дитячі садочки, оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті не поліпшується.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий заявив уранці 29 березня, передає ZAXID.NET.

За словами Садового, у місті зараз зайнято 1000 з 1300 ліжок для хворих на ковід. Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжкомісць.

"Кожного дня все більше нових, складних пацієнтів поступає. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є ріст. Тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину… Якщо кожного дня буде поступати по 50−70 нових хворих, то ситуація буде дуже критичною. Якщо нічого не зміниться, то може бути загальноукраїнський локдаун", - заявив Садовий в ефірі радіо "Люкс FM".

Міський голова повідомив, що зараз стоїть питання про закриття дитячих садочків та обмеження курсування громадського транспорту у Львові. "Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - додав він.

Зараз громадський транспорт у Львові працює у звичному режимі з карантинними обмеженнями: транспорт має перевозити лише пасажирів на сидячих місцях і вони обов'язково мають носити маски. Попри це водії не завжди слідкують за дотриманням цієї норми та допускають скупчення людей у салонах автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Нагадаємо, з 19 березня у Львові ввели карантинні обмеження "червоного" рівня. За тим рішенням вони мали діяти до 28 березня. проте вже 22 березня Львів продовжив локдаун на тиждень - до 4 квітня.

Як повідомляли, з 25 березня Львівська область перебуває у "червоній" зоні. Уряд встановив обмеження для червоної зони, серед яких заборона діяльності закладів харчування, спортзалів, ринків, обов’язкове носіння масок у на територіях загального користування. Місцеві комісії ТЕБ і НС можуть розширювати перелік карантинних обмежень.

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