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Туреччина посилює карантин через спалах COVID-19

Під час священного ісламського місяця Рамадан на території країни діятиме повна ізоляція у вихідні. Також діятиме комендантська година з 21:00 до 5:00.

Туреччина посилює карантин через спалах COVID-19
Стамбул, Туреччина, 25 жовтня 2020.
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував запровадження більш жорстких заходів проти коронавірусу через зростання кількості міст, на території яких фіксується високий рівень захворюваності.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Ердогана, під час священного ісламського місяця Рамадан буде діяти повна ізоляція у вихідні. Ресторани пропонуватимуть їжу тільки з доставкою і на винос. За словами Ердогана, по всій країні буде діяти комендантська година з 21:00 до 5:00.

У Туреччині за останню добу зареєстровано 32 404 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником в цьому році, свідчать дані міністерства охорони здоров'я країни.

Загальна кількість хворих склала 3 240 577 осіб, а останнім щоденне число загиблих склало 154, в результаті чого загальне число померлих - 32 404.

За словами Ердогана, найбільше місто Туреччини Стамбул і столиця Анкара відносяться до числа міст з високим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, Польща з 30 березня запроваджує зміни до режиму в’їзду в країну через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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