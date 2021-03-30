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Президент Бразилії змінив шістьох міністрів

Зокрема, у відставку пішов глава МЗС, який не зумів забезпечити додаткові поставки вакцин від COVID-19.

Президент Бразилії змінив шістьох міністрів
Жаир Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Жаір Болсонару в понеділок, 29 березня, повідомив про масштабні перестановки в уряді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Першими оголосили про свою відставку глави двох найважливіших міністерств: МЗС і Міноборони. Міністр закордонних справ Ернесту Араужу пішов з посади після того, як піддався критиці депутатів, не зумівши забезпечити додаткові поставки в країну вакцин від COVID-19. Наразі зовнішньополітичне відомство очолив дипломат Карлос Альберту Франку.

Після глави МЗС пішов у відставку міністр оборони Фернанду Азеведу-і-Сілва. Його змінив глава цивільної канцелярії президента Уолтер Брага Нетто. Канцелярією тепер буде керувати секретар у справах уряду Луїс Едуарду Рамос, який поступився посадою депутату нижньої палати Національного конгресу Флавії Арруда.

Бразильський міністр юстиції та громадської безпеки Андре Мендонса змінив Жозе Леві Меллу на посаді генерального прокурора. А самим Мін'юстом Бразилії відтепер керує представник федеральної поліції Андерсон Густаву Торрес.

Нагадаємо, раніше у березні Болсонару вчетверте за пандемію змінив міністра охорони здоров'я.

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