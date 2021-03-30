За добу в Україні зафіксували 10 533 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 597 осіб. 286 пацієнтів померли. Одужало – 3 576 осіб. За добу було здійснено 96 947 тестувань, зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 662 942 особи, одужало - 1 307 076 осіб. Від ускладнень померли 32 418 людей. Всього було здійснено 8 058 263ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;

Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;

Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;

Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;

Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;

Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;

Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;

Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;

Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;

Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;

Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;

Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;

Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;

Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;

Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;

Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;

Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;

Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;

Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;

Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.

Нагадаємо, в Україні станом на кінець березня зайнято 59% ліжок для хворих на коронавірус. Про це розказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

27 ьерезня МОЗ зменшив кількість “червоних” регіонів до з 13 до 10.