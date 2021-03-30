За добу в Україні зафіксували 10 533 нових випадки ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізовано – 2 597 осіб. 286 пацієнтів померли. Одужало – 3 576 осіб. За добу було здійснено 96 947 тестувань, зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 662 942 особи, одужало - 1 307 076 осіб. Від ускладнень померли 32 418 людей. Всього було здійснено 8 058 263ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;
- Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;
- Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;
- Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;
- Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;
- Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;
- Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;
- Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;
- Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;
- Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;
- Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;
- Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;
- Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;
- Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;
- Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;
- Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;
- Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;
- Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;
- Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;
- Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;
- Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;
- Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;
- Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;
- Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.
Нагадаємо, в Україні станом на кінець березня зайнято 59% ліжок для хворих на коронавірус. Про це розказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
27 ьерезня МОЗ зменшив кількість “червоних” регіонів до з 13 до 10.