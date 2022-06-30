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“Росіян вибили”. Єрмак спростував версію РФ про те, що втеча окупантів зі Зміїного була “жестом доброї волі”

“Ці заяви – суцільний фейк”.

“Росіян вибили”. Єрмак спростував версію РФ про те, що втеча окупантів зі Зміїного була “жестом доброї волі”
Фото: Анна Андрієвська

Керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви в російських ЗМІ про те, що вихід військ РФ з острова Зміїний – “жест доброї волі” – фейком.

Про це він написав у Telegram.

“На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острову Зміїний і подають це як “жест доброї волі”. Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк”, – прокоментував Єрмак.

Він наголосив, що Збройні сили України вибили російських військових з острову.

“По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області”, – зазначив він.

На думку голови Офісу президента, РФ надалі погіршує ситуацію із продовольчою безпекою у світі.

“Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони як і раніше блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор”, – підсумував він.

Нагадаємо, цієї ночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів. Про це повідомило ОК “Південь”. 

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