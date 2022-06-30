Росія знов обстріляла Чернігівщину зі своєї території

Інформації про постраждалих немає.

Уранці 30 червня між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Зазначається, що було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Три виходи та три приходи також ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі населеного пункту Михальчича Слобода.

В усіх випадках обстріли велися з території РФ.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, 28 червня ворог 39 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини з території Росії.