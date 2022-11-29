В ОАЕ відкрився український культурний хаб

У Дубаї відкрився перший український заклад в ОАЕ - культурний хаб та ресторан «YOY». За задумом організаторів, він має згуртувати 25-тисячну українську спільноту в ОАЕ.

«YOY» відкрили ресторатори Георгій Піонов та Павло Мороз з компанії Moderza, яка походить з Києва, але вже має ресторанний досвід у ОАЕ. Базуючись на традиційній рецептурі та застосовуючи сучасні грильові технології, ресторан пропонує борщ із печі, банош, закарпатську баранину, ряжанку запечену у печі, паляницю, вареники, галушки, домашні наливки. Деякі продукти спеціально вирощують у Дубаї, ішні, такі як ялинова олія, копчена слива, ягоди для узварів та наливок, привозять з України.

Інтер'єр «YOY» розробив дизайнер Володимир Непийвода, відштовхуючись від традицій української хати. Для оздоблення печі використали кахлі ручної роботи зі Львівської Кахлярні. Інсталяції на стінах розповідають про еволюцію еволюцію українського гончарства. В інер’єрі також використана косівська кераміка. В залі лунатиме виключно українська музика.

В хабі «YOY» планують проводити зустрічі української громади, концерти українських виконавців, майстер-класи, виставки, литературні читання. На Різдвяні свята тут виступатимуть українські фольк-колективи. Також у хабі буде можливість вивчати українську мови для дорослих та дітей і користатись українською бібліотекою.

Фото: «YOY»

Фото: «YOY»

Нагадаємо, напередодні українці в Данії вшанували пам'ять про Голодомор масовою ходою центром Копенгагену. Спільнота подала петицію щодо визнання Росії спонсором тероризму.