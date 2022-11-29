​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
ГоловнаКультура

В ОАЕ відкрився український культурний хаб

У планах - українська кухня, викладання мови, бібліотека.

В ОАЕ відкрився український культурний хаб
Фото: «YOY»

У Дубаї відкрився перший український заклад в ОАЕ - культурний хаб та ресторан «YOY». За задумом організаторів, він має згуртувати 25-тисячну українську спільноту в ОАЕ.

«YOY» відкрили ресторатори Георгій Піонов та Павло Мороз з компанії Moderza, яка походить з Києва, але вже має ресторанний досвід у ОАЕ. Базуючись на традиційній рецептурі та застосовуючи сучасні грильові технології, ресторан пропонує борщ із печі, банош, закарпатську баранину, ряжанку запечену у печі, паляницю, вареники, галушки, домашні наливки. Деякі продукти спеціально вирощують у Дубаї, ішні, такі як ялинова олія, копчена слива, ягоди для узварів та наливок, привозять з України.

Інтер'єр «YOY» розробив дизайнер Володимир Непийвода, відштовхуючись від традицій української хати. Для оздоблення печі використали кахлі ручної роботи зі Львівської Кахлярні. Інсталяції на стінах розповідають про еволюцію еволюцію українського гончарства. В інер’єрі також використана косівська кераміка. В залі лунатиме виключно українська музика.

В хабі «YOY» планують проводити зустрічі української громади, концерти українських виконавців, майстер-класи, виставки, литературні читання. На Різдвяні свята тут виступатимуть українські фольк-колективи. Також у хабі буде можливість вивчати українську мови для дорослих та дітей і користатись українською бібліотекою.

Фото: «YOY»

Фото: «YOY»

Нагадаємо, напередодні українці в Данії вшанували пам'ять про Голодомор масовою ходою центром Копенгагену. Спільнота подала петицію щодо визнання Росії спонсором тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також