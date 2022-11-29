Арії під час війни: українські театри отримали “Оперний Оскар”

Оперні театри Львова та Одеси здобули цьогорічний “Оперний Оскар” за видатну роботу у складних умовах під час артилерійських обстрілів та відключення світла в Україні.

Про це пише Reuters.

Театри спільно отримали приз “Трупа року” на церемонії вручення Міжнародної оперної премії, яка відбулася у понеділок у “Королівському театрі Мадриду”.

“Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз гуде генераторами скрізь, але це музика нашого виживання, нашого життя”, – сказала режисерка-постановниця Одеської національної опери Оксана Тараненко, приймаючи нагороду.

Обидва театри відновили постановки після того, як були змушені призупинити вистави після вторгнення Росії 24 лютого.

Журі відзначило їхню “мужність і стійкість через те, що вони продовжували виступати, попри небезпеку та руйнування, викликані війною”.

Нагадаємо, нью-йоркський театр Метрополітен-опера замовить написання опери сучасному українському композитору.