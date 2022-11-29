Арії під час війни: українські театри отримали “Оперний Оскар”

Оперні театри Львова та Одеси здобули цьогорічний “Оперний Оскар” за видатну роботу у складних умовах під час артилерійських обстрілів та відключення світла в Україні.
Про це пише Reuters.
Театри спільно отримали приз “Трупа року” на церемонії вручення Міжнародної оперної премії, яка відбулася у понеділок у “Королівському театрі Мадриду”.
“Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз гуде генераторами скрізь, але це музика нашого виживання, нашого життя”, – сказала режисерка-постановниця Одеської національної опери Оксана Тараненко, приймаючи нагороду.
Обидва театри відновили постановки після того, як були змушені призупинити вистави після вторгнення Росії 24 лютого.
Comienzan los #OperaAwards2022, por primera vez en el Teatro Real con la @os_madrid 🎶 @TheOperaAwards #TeatroReal #Madrid #Ópera pic.twitter.com/H91m0DefM9— Teatro Real (@Teatro_Real) November 28, 2022
Нагадаємо, нью-йоркський театр Метрополітен-опера замовить написання опери сучасному українському композитору.