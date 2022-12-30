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​Міністерство закордонних справ Китаю очолив посол у США, - Bloomberg

Цінь Ган змінить на посаді глави МЗС Ван Ї, який, імовірно, займе провідну посаду Комуністичної партії у галузі зовнішньої політики.

​Міністерство закордонних справ Китаю очолив посол у США, - Bloomberg
Фото: trtworld.com/

Новим міністром закордонних справ Китаю став Цінь Ган, який до цього перебував на посаді посла КНР у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Національне радіо Китаю заявило, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників.

Цінь Ган змінить на посаді глави МЗС Ван Ї, який, імовірно, займе провідну посаду Комуністичної партії у галузі зовнішньої політики.

Цінь очолював дипломатичну місію КНР у США з липня 2021-го року. 

Нагадаємо, в листопаді лідери США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі у переддень початку саміту G20.

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