СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався “залягти на дно”.

Служба безпеки України викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона, який був охоронцем катівні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це йому запропонували “посаду” у лавах створеної агресором “исправительной колонии”. Зловмисник погодився на “пропозицію” і добровільно написав “заяву” на вступ до окупаційного органу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися “вибити” з них згоду на співпрацю з ворогом.

Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти “камери” та “периметр” російської катівні. Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно в Київській області затримали агента ФСБ, що мав збирати дані для подальших російських ракетних атак. Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.