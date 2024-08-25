У МЗС України назвали удар по готелю в Краматорську варварським злочином

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані".

25 серпня вночі ворог вдарив "Іскандером" по готелю у Краматорську, внаслідок атаки поранені двоє іноземних журналістів, ще одна людина перебуває під завалами. В МЗС України відреагували на російську атаку і назвали варварським злочином.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в мережі X.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", — зазначив він.

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", — додав Тихий.