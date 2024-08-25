Головне за ніч та ранок неділі, 25 серпня: ракетні обстріли Харкова і Чугуєва, удар по готелю в Краматорську

Нічна повітряна атака, 160 бойових зіткнень , бої на Краматорському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, операція в Курській області.

У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.

"За даними слідства, 24 серпня 2024 року, о 22:35, війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по м. Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років... ️Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами", — йдеться у повідомленні прокуратури.

У постраждалих журналістів діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Їм надано невідкладну медичну допомогу.

"Черговою мішенню в місті (Краматорську, - ред.) став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Уночі Росія ракетами обстріляла Харків та Чугуїв. Відомо про влучання, серед потерпілих — дитина.

За інформацією ДСНС України, у Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо постраждало 8 осіб.

У місті Чугуїв ворог також влучив у житловий сектор. Горіло 2 житлових будинки, загальною площею 240 кв.м. Попередньо постраждало 5 місцевих мешканців, з них 2 дітей.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 607 680 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 з 9 "Шахедів" над Миколаївщиною. Також РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Унаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей, повідомив командир Військово-повітряних сил України Микола Олещук.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда – Крим. Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Уночі російська армія вдарила по Верхньосироватській громаді Сумщини. Внаслідок ракетного удару поранені десятеро людей, з яких троє дітей, повідомляє Сумська ОВА.

"Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей)", — ідеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді, поранено 6 цивільних осіб, 1 особа загинула.

За інформацією ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

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