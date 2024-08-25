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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є жертви (оновлено)

У Харкові відомо про трьох постраждалих, в Чугуєві серед чотрирьох поранених — дитина. 

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є жертви (оновлено)
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: ДСНС України

У ніч на 25 серпня Росія ракетами обстріляла Харків та Чугуїв. Відомо про влучання, серед потерпілих — дитина.

Оновлення. За інформацією ДСНС України, у  Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо постраждало 8 осіб. 

У м. Чугуїв ворог також влучив у житловий сектор. Горіло 2 житлових будинки, загальною площею 240 кв.м. Попередньо постраждало 5 місцевих мешканців, з них 2 дітей.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові за медичною допомогою звернулися троє постраждалих. Також зафіксовано влучання.

"Було два влучання. Перше — у Слобідського районі, постраждали понад 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновані. Шість людей дістали травм різного ступеня тяжкості", — повідомив Терехов.

Друге влучання — у газогін, пройшла локалізація цієї пожежі, працюють комунальні служби, працівники ДСНС.

У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору. Четверо людей постраждали, серед них — 4-річна дитина, яка мала гостру реакцію га стрес.

  • У Краматорську Донецької області ворог вдарив у будівлю готелю. Серед постраждалих іноземні та українські журналісти.
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