Ворог завдав ракетного удару по Сумах. Попередньо, є поранені

Сьогодні, 24 серпня, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. Про це повідомляє Сумська ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби.
Попередньо, є поранені.
Наслідки ворожої атаки уточнюють.
Наслідки ворожої атаки уточнюють.
Сьогодні, 24 серпня, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. Про це повідомляє Сумська ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби.
Попередньо, є поранені.
Наслідки ворожої атаки уточнюють.