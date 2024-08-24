Ворог завдав ракетного удару по Сумах. Попередньо, є поранені

Сьогодні, 24 серпня, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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