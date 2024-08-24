Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав ракетного удару по Сумах. Попередньо, є поранені

Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Ворог завдав ракетного удару по Сумах. Попередньо, є поранені
Фото: Wikimedia

Сьогодні, 24 серпня, ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. Про це повідомляє Сумська ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. 

Попередньо, є поранені. 

Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies