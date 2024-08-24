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Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордоння Сумщини, є загиблі та поранені

Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордоння Сумщини, є загиблі та поранені
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухів, повідомляє Сумська ОВА про ситуацію станом на 21:00 24 серпня.  

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів), мінометів (4 вибухи), РСЗВ (14 вибухів), FPV-дронами (11 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (1 вибух). Також нанесено авіаудари (КАБ) (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), унаслідок чого загинули 2 цивільні особи. Також ворог бив з мінометів (7 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), мінометів (7 вибухів). Також були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Річківська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).

Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (33 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари (КАБ) (4 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів загинула 1 цивільна особа.

Середино-Будська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (7 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.

Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого цивільна особа отримала поранення. Також був ракетний удар (1 вибух).

Хотінська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).

Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Путивльська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Миколаївська громада: здійснено ракетний удар 1 (вибух).

Сумська громада: ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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