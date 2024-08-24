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У неділю графіки відключень не застосовуватимуть

При зміні ситуації – буде повідомлено додатково.

У неділю графіки відключень не застосовуватимуть
Фото: Укренерго

У неділю, 25 серпня, графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуть, повідомляє "Укренерго". 

“Завтра, 25 СЕРПНЯ, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії закликали громадян користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Зазначимо, нещодавно ще один блок АЕС повернули з ремонту, що додало енергосистемі плюс 1000 МВт потужності. Це дозволить не обмежувати енергопостачання. 

Тим часом Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту.

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