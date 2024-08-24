Головне за суботу, 24 серпня: День Незалежності, обмін полоненими, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по Костянтинівці, перше застосування «Паляниці». Яким запам’ятається 913-й день повномасштабної війни.

У Києві відбулися урочистості з нагоди Дня незалежності.

Участь у заходах взяли польський президент Анджей Дуда та голова уряду Литви Інґріда Шимоніте.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 24 серпня, Сили оборони провели перше застосування української ракети-дрона "Паляниця". Про це під час урочистостей з нагоди Дня незалежності повідомив президент Володимир Зеленський.

Це новий метод відповіді агресору. Ворога вразили.

"Паляницю" успішно застосували проти окупантів на захопленій території, повідомив у Telegram міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін. Це – новий клас зброї.

На брифінгу в Києві президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є декілька результатів операції в Курській області: як ті, про які можна говорити відкрито, так і закриті. Один з результатів – поповнення обмінного фонду.

Про інші – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 серпня відбулося 119 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 серпня – в новині.

24 серпня вранці російські окупанти атакували лівобережну частину міста Костянтинівки Донецької області. Є жертви і поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку – влучили по Лівобережжю", – йдеться у повідомленні. Спочатку була інформація про п'ятьох загиблих та 5 поранених.

Пізніше Філашкін повідомив, що росіяни поранили шістьох осіб.

24 серпня у День незалежності Україні вдалося повернути додому 115 воїнів з російського полону. На українську землю повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, повідомив президент Володимир Зеленський.

У ГУР також уточнили, що визволили дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, а також Херсонську та Луганську. Також серед звільнених – оборонці Гостомеля, запасного командного пункту Генштабу в Київській області, пропускного пункту "Чонгар".

Росіяни сьогодні заявили, що отримали назад 115 строковиків, які здалися в полон у Курській області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День незалежності нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку.

"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", — ідеться у повідомленні Головкома у соцмережах.

Генерал Олександр Сирський подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!