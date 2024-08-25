На південному напрямку Сили оборони знищили ворожі ЗРК "Тор" та РСЗВ "Град"

Минулої доби Сили оборони півдян знищили 40 одиниць озброєння та військової технікиворога, зокрема зенітний ракетний комплекс "Тор" і реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Також за добу знищити вдалося ворожий телекомунікаційний комплекс "Азарт", сім артилерійських систем, 23 одиниці автобронетехніки, чотири розвідувальні безпілотники, два човни та комплекс відеоспостереження.

Фото: Сили оборони півдня

Ще 27 об'єктів російської армії вдалося уразити, зокрема: три польові пункти боєпостачання, два місця зберігання пально-мастильних матеріалів, спостережний пункт, 17 бліндажів, три вогневі позиції і станцію супутникового зв’язку Starlink.

Протягом доби Сили оборони отримали підтвердження про зменшення на цій ділянці фронту кількості особового складу ворога на 64 особи.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1190 російських окупантів, знищили 5 танків та 47 артсистем.