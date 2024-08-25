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У понеділок відключення світла не плануються, - Укренерго

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

У понеділок відключення світла не плануються, - Укренерго

У понеділок, 26 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомила пресслужба Укренерго. 

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 23:00 та користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

"При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно ще один блок АЕС повернули з ремонту, що додало енергосистемі плюс 1000 МВт потужності. Це дозволить не обмежувати енергопостачання. 

Тим часом Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту.

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