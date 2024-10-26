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Росія вкотре вдарила по Нікопольському району

Окупанти атакували регіон артилерією та “Градом” і цілили дронами-камікадзе.

Росія вкотре вдарила по Нікопольському району
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Російська армія продовжує завдавати атаки по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сьогодні під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Окупанти атакували регіон артилерією та “Градом”, також цілили дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з безпілотників. 

Унаслідок пошкоджені АЗС, підприємство, адміністративні будівлі та автомобіль. 

Загиблих і постраждалих немає.

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Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Лисак також повідомив, що у Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція. 5 людей загинули, серед загиблих є дружина та донька поліцейського. Поранення отримали понад 20.

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