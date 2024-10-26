Серед загиблих є дружина та донька поліцейського.

У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни”, – написав Лисак.

Він зазначив, що 5 людей загинули через атаку.