У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни”, – написав Лисак.
Він зазначив, що 5 людей загинули через атаку.
- У ніч на 26 жовтня у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова, пошкоджено корпус медзакладу. 5 людей загинули і більше ніж 20 отримали поранення. Серед загиблих є дружина та донька поліцейського.
- Внаслідок атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.