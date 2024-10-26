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Удар по Дніпру: пошуково-рятувальна операція завершена, 5 людей загинули

Серед загиблих є дружина та донька поліцейського.

Удар по Дніпру: пошуково-рятувальна операція завершена, 5 людей загинули
Фото: телеграм / Сергій Лисак

У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни”, – написав Лисак.

Він зазначив, що 5 людей загинули через атаку. 

  • У ніч на 26 жовтня у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова, пошкоджено корпус медзакладу. 5 людей загинули і більше ніж 20 отримали поранення. Серед загиблих є дружина та донька поліцейського. 
  • Внаслідок атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.
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