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За день у Ізюмі і Балаклії бійці ДСНС вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

Рятувальники просять розповідати дітям про небезпеку від боєприпасів.

За день у Ізюмі і Балаклії бійці ДСНС вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів
Фото: Пресслужба ДСНС

Понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили сьогодні, 19 вересня, піротехніки зведеного загону ДСНС в Ізюмі та Балаклії у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. 

Рятувальники розповіли, що у містах особливо багато підступних мін ПФМ-1, так званих "пелюсток". Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами, вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. За сьогодні сапери ДСНС знищили 35 "пелюсток" на місці виявлення. 

ДСНС просить мешканців деокупованих територій оминати траву, не ходити до лісу, пересуватись лише у перевірених місцях з твердим покриттям.

Нагадаємо, в деокупованому с. Макарове Золочівської громади Харківської області російські загарбники зруйнували школу, дитячий садок, котельню. У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни знайшли на узбіччі дороги, на вулиці. 

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