За добу Повітряні сили України знищили сім цілей

Протягом доби 19 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили сім цілей, серед яких один літак.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

За вчора, 19 вересня, було знищено:

один штурмовик Су-25;

одну керовану авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59;

п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня.

“Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння”, - зазначили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.