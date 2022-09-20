У Кривому Розі складено 89 актів стосовно збитків домогосподарств після обстрілу Росією гідротехнічних споруд

На гідротехнічних спорудах Кривого Рогу продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Рівень води падає по всій території підтоплення, і не перевищує критичних позначок. Ліквідовано підтоплення житлових будинків.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій. Всього відкачано понад 4500 кубічних метрів води”, - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що у місті триває робота комісій, які фіксують збитки постраждалих від обстрілу гідротехнічних споруд домогосподарств, вже складено 89 відповідних актів.

Вчора "Мобільний офіс" працював у Центрально-Міському районі, було прийнято 49 заявок на допомогу від міста та 51 заявка на допомогу від держави.

21 та 23 вересня “Мобільний офіс” працюватиме, відповідно, на житломасиві Карачуни та Військовому містечку з 10:00 до 14:00. Жителів Інгулецького району чекають у приміщенні “Прозорого офісу” за адресою просп. Південний, 1.

Нагадаємо, за офіційною інформацією Міндовкілля, якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану. Держекоінспекція повідомила, що червоний колір води викликаний попаданням в воду залізної руди гематиту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається.